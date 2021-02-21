Российские биатлонистки остались без медалей в масс-старте на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей стала спортсменка из Австрии Лиза Тереза Хаузер. Ей удалось преодолеть дистанцию без промахов за 36 минут и 5,7 секунды. Второе место заняла Ингрид Ландмарк из Норвегии. Третье место также досталось представительнице Норвегии Тириле Экхофф.

Российские биатлонистки не сумели попасть в первую десятку. Лучший результат среди отечественных сполртсменок показала Светлана Миронова. Она заняла 19-е место. Следом за ней финишировала Ирина Казакевич.

Российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Вместо государственного гимна РФ используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).