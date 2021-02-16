Россияне снова остались без медалей на чемпионате мира по биатлону

Российские биатлонистки снова остались без медалей в индивидуальной гонке на чемпионате мира, проходящем в словенской Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке одержала чешка Маркета Давидова, на втором месте финишировала представительница Швеции Ханна Эберг. Тройку сильнейших замкнула Ингрид Тандерволд из Норвегии.

Шанс побороться за медаль до последнего огневого рубежа сохраняла Светлана Миронова, однако в заключительной стрельбе россиянка допустила промах. В итоге спортсменка финишировала пятой. Это лучший результат на нынешнем турнире для российской команды.

Россияне пока не завоевали ни одной медали на чемпионате мира-2021. Турнир завершится 21 февраля. 17 февраля пройдет мужская индивидуальная гонка.