Призер ОИ ответил требовавшему суровее наказать российских биатлонистов норвежцу

Серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов ответил норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бе, раскритиковавшему россиян. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, олимпийскому чемпиону, если у него есть какие-то конкретные претензии, стоит поговорить с Международным союзом биатлонистов (IBU). Россиянин также отметил, что Бе спекулирует на всем надоевшей теме. Кроме того, Круглов посчитал некрасивым «лишний раз пинать упавшего».

Ранее Бе заявил, что запрет для российских спортсменов выступать под флагом своей страны недостаточно суров. Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

IBU наложил запрет на использование оригинального логотипа Союза биатлонистов России (СБР) с цветами национального флага. Санкции вызваны решением Спортивного арбитражного суда в декабре 2020-го, согласно которому российским атлетам запрещено выступать под национальным флагом до декабря 2022-го. Ограничение касается Олимпийских игр и чемпионатов мира.