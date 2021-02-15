Глава СБР рассказал о потраченном миллионе евро на восстановление в правах

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, сколько организация уже потратила на процесс восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Его слова приводит ТАСС.

Майгуров заявил, что обновленную информацию по цифрам организации предоставили во время этапа Кубка мира Антхольце в январе 2021 года. «Я не хочу их называть, но больше миллиона евро мы уже заплатили», — заметил он, добавив, что это не окончательная сумма.

Ранее 15 февраля бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич объяснил провал команды на чемпионате мира 2021 года, который проходит в словенской Поклюке. Он подчеркнул, что выбор места тренировочного сбора вряд ли повлиял на ситуацию.

СБР был ограничен в правах IBU в декабре 2017 года. Причиной послужила череда допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась права проводить турниры под эгидой IBU и своих представителей в международной федерации.