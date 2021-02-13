Назван виновник неудач сборной России по биатлону на чемпионате мира

Призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира Владимир Драчев назвал виновного в неудачах сборной России по биатлону на чемпионате мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению спортсмена, ответственность за результат несет главный тренер команды Валерий Польховский. Драчев отметил, что спортсмены полностью выкладываются во время гонок, но из-за провала в подготовке не могут конкурировать с лучшими биатлонистами мира.

Драчев также заявил, что прямо сейчас Польховского увольнять не нужно. Однако после окончания турнира руководство Союза биатлонистов России (СБР) должно сделать выводы.

В субботу, 13 февраля, лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — стала 19-й в спринте. В предыдущих гонках на мировом первенстве россияне также остались без медалей. Соревнования, проходящие в словенской Поклюке, завершатся 21 февраля.