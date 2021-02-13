Лучшая из россиянок финишировала 19-й в спринте на ЧМ по биатлону

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте в рамках чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич. Она финишировала на 19-м месте, допустив один промах и уступив победительнице 1 минуту и 19,6 секунды.

Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, на второй позиции финишировала француженка Анаис Шевалье-Буше. Тройку сильнейших замкнула белоруска Анна Сола.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 10 февраля в словенской Поклюке. Отечественная команда выступает под флагом Союза биатлонистов России (СБР) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены пока не завоевали на турнире ни одной медали. Соревнования завершатся 21 февраля.