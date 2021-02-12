Российская конькобежка стала чемпионкой мира

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла забег на 500 метров на чемпионате мира, который проходит в Нидерландах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 37,141 секунды. Второй результат показала нидерландка Фемке Кок. Третье место заняла другая россиянка Дарья Качанова.

Для российской сборной это уже пятая медаль в рамках турнира. 11 февраля третий результат в дистанции 5000 метров показал Сергей Трофимов. Ранее 12 февраля россияне выиграли бронзовые медали как в женской, так и мужской гонке преследования. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях в нидерландском Херенвене под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР).

Голикова впервые в карьере стала чемпионкой мира. На ее счету две серебряные медали ЧМ, два золота чемпионата Европы.