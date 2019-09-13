Призерка Олимпиады в Сочи продаст «подарок президента»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль BMW модели X4, полученный за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях 2018 года. Соответствующее объявление она разместила в Instagram.

К посту Фаткулина добавила хештеги «Команда России-2018», «резина в подарок», «эксклюзив» и «подарок президента». В комментариях она пояснила, что продает автомобиль из-за того, что не пользуется им. «Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — отметила конькобежка. Цену она не уточнила.

На Играх-2014 Фаткулина завоевала серебряную медаль в забеге на дистанции 500 метров. В ноябре 2017-го она оказалась в числе российских спортсменов, попавших под санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Атлеты, признанные виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, были пожизненно отстранены от Олимпиад, а их результаты с ОИ-2014 аннулированы. Позднее Фаткулина была оправдана Спортивным арбитражным судом.

Перед началом Олимпиады-2018 спортсменка не получила приглашение МОК на Игры. Для отстраненных от Олимпиады россиян были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили автомобили BMW.

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