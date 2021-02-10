Фуркад осудил поведение норвежских лыжников и решил болеть за Большунова

Французский биатлонист Симон Фуркад осудил поведение норвежских лыжников перед чемпионатом мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Фуркада, норвежцы слишком много хвастаются будущими победами на турнире. «Поэтому я решил болеть за Александра Большунова и надеяться, что он сможет выиграть несколько гонок», — заявил он, добавив, что в этом сезоне россиянин показывает отличные результаты и полностью готов перед главными стартами.

Симон Фуркад — чемпион мира-2009 в смешанной эстафете, брат пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада.

4 февраля норвежские журналисты уличили Большунова в подражании местным лыжникам. Они заявили, что россиянин копирует путь Йоханнеса Клебо, который всегда берет паузу перед важными стартами, и посчитали, что норвежцы должны его обыграть.

В этом сезоне Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, набрав 1613 очков. Ближайший преследователь Иван Якимушкин отстает от него на 839 очков. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем трофея.

Чемпионат мира по лыжным гонкам должен пройти с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

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