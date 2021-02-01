Раскритиковавшего Большунова чемпиона мира напугали письма россиян

Чемпион мира по лыжным гонкам Девон Кершоу рассказал о гневных письмах, которые он получил от российских болельщиков после критики в адрес Александра Большунова. Об этом он рассказал в подкасте на портале Faster Skier.

Спортсмен признался, что немного испугался. Он также отметил, что с ним никогда прежде не происходило ничего подобного. По мнению Кершоу, подобная реакция на его слова вряд ли последовала бы от шведских, норвежских или канадских болельщиков.

Кершоу раскритиковал Большунова за инцидент, произошедший 24 января на этапе Кубка мира в Лахти. Между россиянином и финном Йони Мяки произошла стычка на финише эстафеты. Соперник подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул оппонента и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.