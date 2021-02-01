Злорадствовавший над россиянами норвежский лыжник признал силу Большунова

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, ранее злорадствовавший над российскими соперниками, в эфире телеканала NRK признал силу Александра Большунова.

«Большунов очень хорош, к сожалению. Он тоже падает, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал», — заявил Иверсен. Спортсмен посчитал, что норвежской команде сложно взвинчивать темп, когда россиянин находится в своей лучшей форме.

30 января Иверсен занял четвертое место в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Победителем стал Большунов, прошедший 15-километровую дистанцию за 35 минут 16,3 секунды. Он обошел норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга, расположившихся на втором и третьем местах соотвественно.

25 января Иверсен позлорадствовал над результатами российской сборной на этапе Кубка мира в финском Лахти. Тогда он заявил, что норвежцы превосходят российских лыжников и «ссут на остальных соперников».

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