Устюгов проиграл норвежцам в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов занял четвертое место в спринте классическом стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Гонка состоялась в воскресенье, 31 января. Устюгов проиграл норвежцам Йоханнесу Клебо и Ховарду Солосу Теугбелю, а также шведу Оскару Свенссону. Победитель спринта Клебо прошел дистанцию за две минуты и 48,22 секунды. Свенссон отстал от него на 1,45 секунды, Теугбель — на 2,8 секунды.

Россиянин Александр Большунов упал в квалификации и не смог отобраться в четвертьфинал. Другие представители национальной команды Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Денис Филимонов — в четвертьфинале.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.