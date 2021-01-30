Большунов вновь обошел норвежцев и выиграл классический масс-старт на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический масс-старт на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Гонка прошла 30 января. Россиянин прошел 15-километровую дистанцию за 35 минут 16,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, уступивший победителю 0,4 секунды. Третьим к финишу пришел еще один представитель Норвегии Пол Голберг. Его отставание также составило 0,4 секунды.

Россиянин вновь обошел норвежцев на этом этапе Кубка мира. 29 января Большунов победил в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом в Фалуне. Он обыграл норвежцев Симена Крюгера и Шура Рете, пройдя дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.

Большунов — четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный призер чемпионата мира-2019, а также двукратный победитель «Тур де Ски».

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