Назвавший россиян идиотами шведский лыжник захотел тренироваться с Большуновым

Шведский лыжник Вильям Поромаа, ранее назвавший россиян идиотами, рассказал о желании потренироваться с Александром Большуновым. Его слова приводит Stromstads Tidning.

Поромаа заявил, что с удовольствием приедет в Россию, если Большунов пригласит его. Он добавил, что ему хочется узнать, как российские лыжники тренируются и почему показывают такие высокие скорости. «Я бы пожил в России месяца три, чтобы бороться за топ-позиции. Но чувствуется, что это не недостижимо», — подытожил 21-летний спортсмен.

29 января Поромаа занял 24-е место в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, проиграв Большунову более двух минут. Россиянин прошел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер. Третьим к финишу пришел еще один представитель Норвегии Шур Рете.

В начале января Поромаа на финише гонки «Тур де Ски» столкнулся с российскими лыжниками и сломал одному из них палку. В ответ на критику в свой адрес швед в интервью SVT назвал россиян идиотами.

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