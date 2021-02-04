Норвежцы уличили Большунова в подражании местным лыжникам

Норвежские журналисты уличили россиянина Александра Большунова в подражании местным лыжникам. Материал, посвященный спортсмену, появился в издании Dagbladet.

Норвежцы обратили внимание на то, что в начале карьеры Большунов старался участвовать во всех гонках Кубка мира, однако в этом сезоне решил пропустить оставшиеся этапы перед чемпионатом мира. По их мнению, россиянин повторяет путь Йоханнеса Клебо, который всегда берет паузу перед важными стартами.

Отмечается, что с момента дебюта Большунов провел на 21 гонку больше, чем Клебо, однако пока не выиграл ни одной золотой медали на чемпионате мира. «Русский медведь решил сделать, как Клебо. У него большие планы подняться на подиум, где его главный конкурент Клебо уже бывал. Большунов надеется скопировать его», — подытожили они.

Большунов пропустит этапы Кубка мира в шведском Ульрисехамне и чешском Нове-Место. На данный момент он лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1613 очков. Клебо занимает девятое место с 518 баллами. В ноябре 2020 года норвежец лидировал в зачете, однако отказался участвовать в нескольких этапах турнира из-за боязни заразиться коронавирусом.

Клебо — трехкратный олимпийский чемпион 2018 года и трехкратный чемпион мира 2019 года. На счету Большунова три серебра и одна бронза на Играх в Пхенчхане, а также четыре серебряных медали мирового первенства-2019.