Лучший норвежский лыжник рассказал о строгих приказах от сборной о Большунове

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о строгих приказах от представителей сборной относительно россиянина Александра Большунова. Его слова приводит NRK.

«Мне строго-настрого приказали не выходить вперед, держаться позади, не помогать ему на финише. Я не должен был делать ничего, чтобы помочь ему увеличить преимущество», — заявил Клебо. Он добавил, что другому норвежцу, Симену Крюгеру, почти удалось догнать россиянина в индивидуальной гонке 29 января, однако тот слишком четко прошел дистанцию и не дал обойти себя.

Большунов победил в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, состоявшейся 29 января. Россиянин прошел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял Крюгер, уступивший победителю 1,8 секунды. Третьим к финишу пришел еще один представитель Норвегии Шур Рете.

Клебо — лучший представитель сборной Норвегии в общем зачете Кубка мира. Он занимает 11-е место. В ноябре 2020 года лыжник лидировал в зачете, однако отказался участвовать в нескольких этапах турнира из-за боязни заразиться коронавирусом.

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