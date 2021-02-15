Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич объяснил провал команды на чемпионате мира 2021 года, который проходит в словенской Поклюке. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счет соревновательной деятельности. Если ее недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, спад пришел очень быстро», — заявил специалист. Он подчеркнул, что выбор места тренировочного сбора вряд ли повлиял на ситуацию.

Королькевич добавил, что количество промахов на стрельбище зависит от психологии. «Думаю, что весной нужно садиться и разбирать ошибки», — заметил он. Тренер добавил, что спортсменам нужно было всем вместе готовиться к турниру, а не по отдельности.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на турнире. 14 февраля в гонках преследования лучшие результаты показали Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич, занявшие седьмое и 23-е места соотвественно.

Чемпионат мира-2021 завершится 21 февраля. На 16 и 17 февраля намечены индивидуальные гонки.