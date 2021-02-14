Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Французский биатлонист Эмильен Жаклен первым финишировал в гонке преследования на 12,5 километра в рамках чемпионата мира в Словении. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Французский спортсмен не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 31 минуту 22,1 секунды, выиграв гонку. Второе место досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону. Третий результат показал норвежец Йоханнес Бе.

Среди россиян лучший результат показал Эдуард Латипов. Он занял седьмое место. Александр Логинов занял 16-е место, Матвей Елисеев — 17-е. Еще один представитель сборной России Антон Бабиков показал 56-й результат. Таким образом, отечественная сборная осталась без медалей в четвертой гонке на чемпионате мира.

Отечественные спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России (СБР). При этом эмблема организации изменена, в ней отсутствуют цвета национального флага.