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В Госдуме ответили на требование жестче наказать российских биатлонистов

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Биатлонист Антон Бибиков на чемпионате в Словении
Биатлонист Антон Бибиков на чемпионате в Словении
Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на требование норвежского биатлониста Йоханнеса Бе жестче наказать российских спортсменов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Парламентарий подчеркнул, что это не первое подобное высказывание Бе, который известен как «консервативный товарищ». По мнению Свищева, норвежский спортсмен известен недобрым отношением к России, и он один из тех, кто не хотел бы возвращения российских биатлонистов в мировой спорт.

«Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту», — считает депутат. Он напомнил Бе, что, согласно правилам, все спортсмены имеют равные права, а также посоветовал внимательнее ознакомиться с решение Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы убедиться в справедливости наказания.

Ранее Йоханнес Бе заявил, что запрет выступать под флагом своей страны, наложенный на российских биатлонистов, был слишком мягким наказанием. Он считает, что нужно сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

Запрет был наложен на российских спортсменов в декабре 2020-го. Таким образом CAS частично удовлетворил иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Ограничение на использование национального флага для биатлонистов продлится до декабря 2022-го. Ограничение касается выступлений сборной на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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