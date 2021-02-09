Губерниев посоветовал российским биатлонистам «меньше жрать допинг»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским биатлонистам публиковать национальный флаг в соцсетях. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению журналиста, поход «с кулаками» на офис Международного союза биатлонистов (IBU), который вынес это решение, ни к чему не приведет. «В этой ситуации надо меньше жрать допинг, как когда-то было, становиться участником мирового процесса», — отметил Губерниев.

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует чемпионат мира 2021 года. Соревнования продлятся до 21 февраля. Представители сборной России будут выступать на соревнованиях без флага и гимна в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

8 февраля сообщалось, что ветераны биатлона написали открытое письмо в адрес Губерниева. Авторы послания заявили, что комментатор постоянно оскорбляет прославленных спортсменов и тренеров.