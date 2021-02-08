Ветераны биатлона рассказали о миллионах ненавидящих Губерниева болельщиков

Ветераны биатлона написали открытое письмо в адрес комментатора Дмитрия Губерниева. Оно доступно в блоге четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Авторы письма заявили, что Губерниев постоянно оскорбляет прославленных спортсменов и тренеров, хотя не должен «опускаться до уровня площадной брани», и этим вызывает негатив у болельщиков. «Ваша популярность мимолетна. Более того, из-за ваших высказываний и постоянного самолюбования вас уже ненавидят миллионы любителей спорта», — говорится в письме.

Ниже подписались сам Тихонов, двукратный призер Олимпийских игр Александр Привалов, чемпион мира Геннадий Ковалев, двукратный чемпион мира Юрий Колмаков, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, олимпийский чемпион Владимир Аликин и заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.

В ноябре 2020 года Тихонов призвал Губерниева оставить попытки «смешать его с грязью». По мнению бывшего спортсмена, комментатору стоит подумать о том, что говорят о нем любители биатлона.