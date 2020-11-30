Олимпийский чемпион призвал Губерниева оставить попытки «смешать его с грязью»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в своем блоге высказался в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Он не может успокоиться в отношении меня, потому что в мою бытность президентом Союза биатлонистов России (СБР) наши спортсмены выступали успешно», — заявил Тихонов.

Он заметил, что критики достойно нынешнее руководство организации. «Болван Губерниев, подумай, что тебе говорят любители биатлона и оставь попытки смешать с грязью лучшего биатлониста ХХ века», — призвал он.

На первом этапе Кубка мира сезона-2020/2021 в финском Контиолахти сборная России осталась без медалей. Следующий этап пройдет там же с 3 по 6 декабря.

В июне Тихонов заявил, что российский биатлон «развален до основания». При этом он заметил, что в этом есть и его вина.

Тихонов — 11-кратный чемпион мира по биатлону. Он четырежды становился обладателем золотой медали Олимпийских игр. С 1996 по 2008 год он занимал пост президента СБР.