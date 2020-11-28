Российские биатлонисты остались без медалей в первой гонке Кубка мира в сезоне

Российские биатлонисты остались без медалей в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира сезона-2020/2021. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото завоевал норвежец Стурла Хольм Лэгрейд, он преодолел дистанцию в 20 километров за 48 минут 57 секунд и был точен в стрельбе. Серебро у его соотечественника Йоханнеса Бе, который проиграл 19,6 секунды и допустил один промах. Бронза у немца Эрика Лессера (+1 минута 3,6 секунды, один промах).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 10-е место. Он проиграл лидеру 2 минуты 19,2 секунды и допустил два промаха. Матвей Елисеев стал 26-м, Петр Пащенко — 37-м, Эдуард Латыпов — 43-м, Семен Сучилов — 50-м.

Первый этап Кубка мира стартовал в финском Контиолахти 28 ноября. В программе соревнований также женская индивидуальная гонка и два спринта (мужской и женский).