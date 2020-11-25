Избитого белорусскими силовиками брата Домрачевой оштрафовали

Брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никиту, избитого белорусскими силовиками на акции протеста в Минске, оштрафовали. Об этом сообщает Tut.by.

Суд признал Домрачева виновным в участии в акции и оштрафовал его на 16 тысяч российских рублей за «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Свидетель обвинения заявил, что Домрачев вел себя агрессивно, отказывался выполнять требования правоохранительных органов.

О задержании Никиты Домрачева стало известно 12 октября. Он заявил, что ехал на велосипеде к матери, когда его остановили и стали избивать силовики. В протоколе было указано, что мужчина участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Домрачева отреагировала на случившееся, заявив, что ее публичные выступления не помогут в данной ситуации.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.