Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону 2021 года. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Соревнования прошли в словенской Поклюке. Экхофф прошла дистанцию в десять километров за 30 минут и 38,1 секунды с двумя промахами. На втором месте расположилась австрийка Лиза Тереза Хаузер, отставшая от лидера на 17,3 секунды с одним промахом. Третье место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, отставшая от норвежки на 33 секунды и допустившая два промаха.

Россиянки не попали в двадцатку лучших. Ирина Казакевич заняла 23-е место, а Ульяна Кайшева — 29-е.

Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен первым финишировал в гонке преследования на 12,5 километра в рамках чемпионата мира. Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 31 минуту 22,1 секунды, выиграв гонку. Второе место досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону. Третий результат показал норвежец Йоханнес Бе.

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