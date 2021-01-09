Биатлонистка Миронова обновила лучший результат сборной России в сезоне

Биатлонистка Светлана Миронова обновила лучший результат сборной России в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования, прошедшей на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. До этого россияне не поднимались выше шестого места. Его в спринтерской гонке, прошедшей в пятницу, 8 января, заняла Евгения Павлова.

Победу в пасьюте одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Второй стала норвежка Марте Рёйселанд, третьей — Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Сборная России обновила свой антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира подряд. На данный момент представители сборной не поднимались на подиум 42 гонки.

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