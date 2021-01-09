Норвежский биатлонист пожаловался на отсутствие конкуренции с россиянами

Норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался на отсутствие конкуренции с россиянами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что следит за лыжными гонками, в которых представители России находятся на лидирующих позициях. Он добавил, что хочет видеть то же самое в биатлоне. «Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Антон Шипулин обратно», — заявил норвежец.

20 декабря сборная России по биатлону обновила личный антирекорд. Российские спортсмены провели 39 гонок на этапах Кубка мира без медалей.

Антон Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую биатлонист завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира.