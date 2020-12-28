Глава СБР объяснил рекордные неудачи российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил рекордные неудачи россиян на старте сезона. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению функционера, на подготовке спортсменов негативно сказалась пандемия коронавируса. Из-за форс-мажорных обстоятельств часть биатлонистов тренировалась индивидуально, а часть — в команде.

Глава СБР также призвал дождаться окончания январских этапов Кубка мира. По его словам, именно тогда тренеры окончательно проанализируют случившееся и сделают выводы, которые помогут россиянам лучше выступить в следующем сезоне.

20 декабря сборная России по биатлону обновила личный антирекорд. Российские спортсмены провели 39 гонок на этапах Кубка мира без медалей.