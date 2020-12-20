Российские биатлонисты установили очередной антирекорд

Сборная России по биатлону установила очередной антирекорд, проведя 38 гонок без медалей. Результаты соревнований доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Лучшим среди россиян в мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира стал Александр Логинов, занявший десятое место. Победу одержал немец Арнд Пайффер, прошедший дистанцию за 35 минут и 53,3 секунды. Второе место занял швед Мартин Понсилуома, отставший на 1,3 секунды и допустивший один промах. На третьем месте расположился норвежец Тарьей Бе, отставший на 9,3 секунды и допустивший один промах.

Еще один россиянин Матвей Елисеев занял 22-е место, а Эдуард Латыпов оказался на 25-м месте.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, когда Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. В прошлом сезоне антирекорд российских биатлонистов составлял 26 гонок подряд без медалей.

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