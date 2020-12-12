Российские биатлонисты установили новый антирекорд

Сборная России по биатлону установила новый антирекорд, проведя 30 гонок без медалей. Результаты соревнований доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Женская команда в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, отстав от лидеров на 1 минуту 51 секунду и допустив девять промахов. Победительницами стали норвежки (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн), прошедшие дистанцию за 1 час 8 минут и 4,3 секунды и допустившие семь промахов. Второе место заняли француженки (Анаис Бескон, Жюлия Симон, Жюстин Брезаз, Анаис Шевалье). На третьем месте расположились шведки (Йоханна Скоттхайм, Линн Перссон, Ханна Оберг, Эльвира Карин Оберг).

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, когда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. В прошлом сезоне антирекорд российских биатлонистов составлял 26 гонок подряд без медалей.