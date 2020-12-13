Российские биатлонисты обновили свой антирекорд

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд, проведя 32 гонки без медалей. Результаты соревнований доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), прошедшей в воскресенье, 13 декабря, лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — заняла 14-е место. Победу одержала Марте Рейселанд из Норвегии, второй финишировала белоруска Динара Алимбекова. Тройку сильнейших замкнула Жулия Симон из Франции.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, когда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. В прошлом сезоне антирекорд российских биатлонистов составлял 26 гонок подряд без медалей.