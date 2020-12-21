Российская биатлонистка сравнила свою зарплату с доходами футболистов

Российская биатлонистка Кристина Резцова сравнила размер своей зарплаты с доходами футболистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам россиянки, представители игрового вида спорта имеют безмерные заработки, которых нет у нее и ее коллег. Она также добавила, что вместе с мужем купила квартиру в ипотеку, так как они «обычные люди». Резцова добавила, что цены на недвижимость в последнее время возросли, а жилплощадь в Москве и Санкт-Петербурге стоят «космических денег».

В воскресенье, 20 декабря, сборная России по биатлону установила очередной антирекорд, проведя 39 гонок на этапах Кубка мира без медалей. Резцова пропускает нынешний сезон из-за беременности.

24-летняя Резцова — дочь трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне Анфисы Резцовой. В активе россиянки две серебряные медали чемпионата Европы.