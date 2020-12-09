Признавшая прием допинга и передумавшая чемпионка пригрозила журналистам судом

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, признавшая прием допинга, но позднее передумавшая, пригрозила журналистам судом. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге», — заявила бывшая спортсменка. Она подчеркнула, что не помнит свои слова о приеме запрещенных препаратов. «Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И все!» — заключила Резцова.

В приеме допинга бывшая лыжница созналась в интервью Sports.ru 8 декабря. Позднее в тот же день она отказалась от своих слов. Она заметила, что все «придумали журналюги», а сама она имела в виду лишь, что «знающие профессионалы делали инъекции, которые восстанавливали сердечко».

Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпиаде-1988. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.