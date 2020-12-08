Российская олимпийская чемпионка созналась в приеме допинга и передумала

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова созналась в приеме допинга в интервью Sports.ru, но позднее передумала и отказалась от своих слов. Ее цитирует Общественная служба новостей.

«Слово допинг я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала», — заявила Резцова. Она подчеркнула, что ее слова «придумали журналюги», а сама она имела в виду лишь, что «знающие профессионалы делали инъекции, которые восстанавливали сердечко».

В том же интервью Резцова рассказала, что тренеры сборной СССР требовали от нее сделать аборт перед Олимпиадой-1988. Она вспомнила, что, когда в сборной узнали о ее беременности, ее отправили на тренировку — 40 километров на велосипеде, а после — в больницу.

Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпиаде-1988. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.