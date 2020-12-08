Российская олимпийская чемпионка рассказала об аборте по требованию тренеров

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что тренеры сборной СССР требовали от нее сделать аборт перед Олимпиадой-1988. Ее слова приводит Sports.ru.

Резцова вспомнила, что, когда в сборной узнали о ее беременности, ее отправили на тренировку — 40 километров на велосипеде, а после — в больницу.

«Меня заставили [сделать аборт], потому что стране нужны были медали. "Она беременная — она не должна рожать", — это исходило от тренеров», — заявила бывшая спортсменка. Резцова заметила, что решение в итоге принимала сама, но понимала, что Олимпиада может быть для нее последней и не могла пропустить старт.

В результате лыжница согласилась на прерывание беременности, но потребовала от спорткомитета квартиру. «Нам дали двушку здесь, в Химках, еще до Олимпиады», — заключила она. Позднее спортсменка родила четырех дочерей.

На Играх в 1988 году Резцова выступала в лыжных гонках и завоевала золотую медаль в эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке на 20 километров. Еще два золота Олимпиады она выиграла в биатлоне: в спринте в 1992-м и эстафете в 1994-м.