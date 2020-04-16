Российский хоккеист отказался соблюдать карантин и обматерил мэра города

Российский хоккеист Николай Старченко отказался соблюдать карантин, вызванный пандемией коронавируса, и обматерил мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Об этом сообщает «Кузбасс сегодня».

По информации издания, 25-летний Старченко вышел на улицу и начал заниматься спортом на площадке. В это время Кузнецов совершал обход города и сделал хоккеисту замечание. В ответ Старченко начал нецензурно выражаться. «Не буду слушать ваши бредни. Пойду тренироваться в другое место или вернусь сюда через час. Фикция и клоунада!» — кричал он.

Старченко выступал в Молодежной хоккейной лиге за новосибирскую «Сибирь» и «Белых Медведей». В настоящее время он значится в составе мужской команды новокузнецкого СибГИУ.

В конце марта трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что отказывается соблюдать карантин. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». В ответ на это спортивный журналист Дмитрий Губерниев оскорбил Резцову.

С 30 марта в ряде регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.

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