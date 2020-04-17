Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

Российский хоккеист Николай Старченко получил штраф и административный арест. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На спортсмена составили протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности. 25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом.

Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке. Хоккеист занимался спортом на уличной площадке. В это время обход города совершал мэр Сергей Кузнецов. Он сделал Старченко замечание, отметив, что жителям Новокузнецка необходимо соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. В ответ хоккеист начал нецензурно выражаться в адрес чиновника и сопровождавшей его съемочной группы, назвав происходящее клоунадой.

Старченко выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за новосибирскую «Сибирь» и «Белых Медведей». В настоящее время он значится в составе мужской команды новокузнецкого СибГИУ.

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