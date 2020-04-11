Отказавшаяся от карантина олимпийская чемпионка назвала минусы самоизоляции

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, ранее отказавшаяся от соблюдения карантина из-за пандемии коронавируса, назвала минусы самоизоляции. Ее слова приводит Sport24.

«Даже заключенных людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырех стенах?» — задалась вопросом Резцова. Она посчитала, что на самоизоляции у людей ухудшается психологическое состояние и обостряются многие болезни.

29 марта Резцова заявила, что отказывается соблюдать карантин. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». В ответ на это спортивный журналист Дмитрий Губерниев оскорбил олимпийскую чемпионку. В результате конфликта Резцова призвала отстранить комментатора от работы.

С 30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.

По последним данным, в России зафиксировано около 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 102 человек умерли, еще 795 — вылечились.

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