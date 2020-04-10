Оскорбленная Губерниевым олимпийская чемпионка призвала отстранить его от работы

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призвала отстранить комментатора Дмитрия Губерниева от работы. Ее слова приводит Sport24.

«Дима сильно меня оскорбил. Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона», — заявила Резцова. Она подчеркнула, что этот вопрос следует обсудить. «Если будет проводиться очередная конференция по биатлону, может, стоит рассмотреть вопрос комментатора, чтобы он не мешал?» — сказала бывшая спортсменка.

Резцова добавила, что в начале карьеры Губерниев вел себя профессионально, но ситуация изменилась. «Пошел перебор», — заключила она.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что отказывается соблюдать самоизоляцию из-за распространения коронавируса: она навещает гостей, гуляет по лесу с родными. Она посчитала, что «лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг». Губерниев отреагировал на это оскорблением. «Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал он в социальных сетях.

Резцову поддержал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который предложил всем, кого оскорбил журналист, подать на него иск.

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