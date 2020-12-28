Гонка чемпионата Украины по биатлону прошла без стрельбы

Смешанную эстафету на чемпионате Украины по биатлону провели без стрельбы. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Соревнования прошли в понедельник, 28 декабря, в Буковеле Ивано-Франковской области. Организаторы турнира были вынуждены запретить спортсменам использовать винтовки, так как стрельбище на стадионе не отвечает требованиям безопасности.

В итоге первыми к финишу пришли представители Харьковской области, опередившие на 38 секунд спортсменов из Черниговской области. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из Сумской области. Их отставание от лидеров составило 41 секунду.

20 декабря сборная России по биатлону обновила личный антирекорд. Российские спортсмены провели 39 гонок на этапах Кубка мира без медалей.