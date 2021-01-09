Спорт
 
Атлетико М
Мадрид
Перенесён
Атлетик Б
Бильбао
Испания - Примера • 18-й тур
Гранада
Гранада
Сегодня
20:30 (Мск)
Барселона
Барселона
Испания - Примера • 18-й тур
РБ Лейпциг
Лейпциг
Сегодня
20:30 (Мск)
Боруссия Д
Дортмунд
Германия - Бундеслига • 15-й тур
Милан
Милан
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Турин
Италия - Серия А • 17-й тур
Монако
Монако
Сегодня
23:00 (Мск)
Анже
Анже
Франция - Лига 1 • 19-й тур
ПСЖ
Париж
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Брест
Франция - Лига 1 • 19-й тур
Осасуна
Памплона
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Мадрид
Испания - Примера • 18-й тур
Последние новости
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Украинские националисты обиделись на польского посла из-за слов о Бандере
В Boeing отреагировали на крушение своего самолета в Индонезии
Фигура 54-летней Сальмы Хайек на фото в купальнике вновь удивила фанатов
На лице женщины выросли волосы из-за злоупотребления курением
На Украине призвали переоценить Евромайдан после штурма Капитолия
Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы
Россиян не нашли в числе пассажиров рухнувшего в Индонезии самолета
На Украине протестующие перекрыли трассу из-за роста цен на газ
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские биатлонисты установили очередной антирекорд

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: LEONHARD FOEGER / Reuters

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 9 января, россияне остались без призовых мест в гонке преследования на соревнованиях в немецком Оберхофе. Первым к финишу пришел Стурла Холм Легрейд, второе место занял Йоханнес Дале, тройку сильнейших замкнул Тарьей Бе. Все спортсмены представляют Норвегию.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — занял 16-е место. Он уступил лидеру 1 минуту и 18 секунд.

Ранее в субботу, 9 января, Светлана Миронова обновила лучший результат сборной России в сезоне-2020/2021. Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гонка чемпионата Украины по биатлону прошла без стрельбы
Глава СБР объяснил рекордные неудачи российских биатлонистов
Российская биатлонистка сравнила свою зарплату с доходами футболистов
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 декабря 2020

«От него требовали победы любой ценой»

Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
19:35 3 января

Чемпион мира засомневался в высоком уровне хоккеистов российской молодежки

19:13 3 января

«Лестер» победил в матче АПЛ и вышел на третье место

18:48 3 января

Гимнастке Солдатовой после завершения карьеры пообещали «кару до конца дней»

Спорт00:02 4 декабря 2020
Диего Марадона

«Халатность, безрассудство и некомпетентность»

Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
17:47 3 января

Дзюба вошел в двадцатку лучших бомбардиров европейских лиг в 2020 году

16:26 3 января

«Манчестер Сити» расследует проведение игроком вечеринки во время пандемии

15:21 3 января

Российскую молодежку предупредили о нечестном судействе в матче ЧМ с Канадой

Спорт10:5229 ноября 2020
Майк Тайсон и Рой Джонс

«Почему никто не боялся за мою задницу?»

Майк Тайсон и Рой Джонс зарубились не на шутку. Боксеры забыли, что им на двоих больше ста лет
14:12 3 января

Большунов победил в гонке преследования на «Тур де Ски»

13:40 3 января

Медведева отказалась понимать улетевших на Бали на Новый год знакомых

12:32 3 января

Стало известно о возможной смене Кокориным клуба

Россия
Ну, поехали!
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
«Не вижу повода не выпить»
 
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение
Начались поиски пропавшего c радаров пассажирского самолета
Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет пропал с радаров
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия
Они сорвали утверждение итогов выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне — комендантский час
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
В России установлена новая величина прожиточного минимума
Снизу постучали
2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Создатель Natura Siberica незадолго до смерти рассказал о своем наследстве
Биток жив
Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать?
Цена нефти вернулась к показателям февраля прошлого года
Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
«Прибыла в Одессу банда из Амура»
Песня «Мурка» стала гимном советского криминала. Почему она так популярна и какие тайны скрывает?
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Британский агент Москвы
Как офицер MI6 Джордж Блейк передал СССР военные секреты НАТО и стал легендой советской разведки
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мэйуэзером
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место
До этого россиян разгромила Канада. Сборная осталась без медалей чемпионата мира
Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России
Вячеслав Веденин«Как финишировал — почти не помню»
Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка
«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»
Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Все материалы
Культура
Дарья Донцова ответила на сообщения о своей «смерти» в Сочи
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей
«Мы написали эти песни, когда я был полным придурком»
Viagra Boys, бегущая с волками и адский карнавал: главная музыка месяца
Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом
Бен, это Данила
Князь Олег, жизнь с ведьмой и возвращение крутого Уокера: 20 лучших сериалов января
Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
В Домодедово возобновили приостановленные из-за ледяного дождя рейсы
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 тысяч долларов
Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»
В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов перед Новым годом
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»
Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
«Да не может такого быть!»
Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
Все материалы
Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей
Как автопроизводители хвалят друг друга
В честь окончания непростого года конкурентам предложили ненадолго зарыть топор войны
В Tesla Model 3 лопаются стёкла задней правой двери
Главные кроссоверы и внедорожники 2020 года
Какими новинками нам запомнился год отмененных автосалонов
Toyota Land Cruiser нового поколения получит три мотора V6
Завалялось в гаражах: лучшие автомобильные находки года
Самые интересные старые автомобили, которые надолго забыли и потом нашли
Apple просит Hyundai помочь в создании автомобиля
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы