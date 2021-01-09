Российские биатлонисты установили очередной антирекорд

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 9 января, россияне остались без призовых мест в гонке преследования на соревнованиях в немецком Оберхофе. Первым к финишу пришел Стурла Холм Легрейд, второе место занял Йоханнес Дале, тройку сильнейших замкнул Тарьей Бе. Все спортсмены представляют Норвегию.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — занял 16-е место. Он уступил лидеру 1 минуту и 18 секунд.

Ранее в субботу, 9 января, Светлана Миронова обновила лучший результат сборной России в сезоне-2020/2021. Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования