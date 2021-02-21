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Выделение Британией денег на поддержку «крымских» структур сочли многоходовкой

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Херсон
Херсон
Фото: Wikipedia

Выделение Великобританией денег на поддержку «крымских» административных структур, созданных на Украине, сочли многоходовкой. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее слова приводит РИА Новости.

«Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны», — указала она. Ковитиди уверена, что выделение денег Киеву подтверждает имперские амбиции Британии в отношении Украины, «рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов».

О том, что Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур, стало известно 20 февраля. Украине выделят 168 тысяч фунтов стерлингов (17,4 миллиона рублей).

В Совфеде эти проекты назвали чисто политическими, без заявленных «гуманитарных» целей. «Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — говорил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость.

Предыстория: Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
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