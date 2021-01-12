В России оценили решение Британии профинансировать «возвращение» Крыма Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил решение посольства Великобритании на Украине профинансировать проекты, направленные на возвращение Крыма в состав украинского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Косачев назвал эти проекты чисто политическими, без заявленных «гуманитарных» целей. «Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что британские власти готовы выделять на проекты по возвращению Крыма Украине до десяти тысяч фунтов (около миллиона рублей). Они могут быть направлены не только на полуостров, но и на «неподконтрольные государству зоны», то есть непризнанные республики Донбасса. Фокус программ — фиксирование и освещение нарушений прав человека, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.