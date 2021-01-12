Британия профинансирует «возвращение» Крыма в состав Украины

Посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты, направленные на возвращение полуострова Крым в состав украинского государства. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Власти готовы выделять на проекты до десяти тысяч фунтов (около миллиона рублей). Они могут быть направлены не только на полуостров, но и на «неподконтрольные государству зоны», то есть непризнанные республики Донбасса.

Фокус программ — фиксирование и освещение нарушений прав человека, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

В ноябре прошлого года бывший губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын назвал единственный способ вернуть Крым под контроль Киева: он счел, что в первую очередь украинскому государству стоит завоевать симпатии жителей полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.