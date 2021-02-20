Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур

Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» административных структур, которые находятся в Херсонской области. Об этом говорится на сайте посольства.

Украине выделят 168 тысяч фунтов стерлингов (17,4 миллиона рублей). В сообщении посольства говорится, что тем самым британская сторона хочет поддержать Киев «в день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма».

«Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта», — говорится в сообщении.

19 февраля министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму. Ведомство призвало Россию «прекратить агрессию», вернуться в пространство международного права и «освободить временно оккупированные территории».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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