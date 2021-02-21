Инфекционист перечислил симптомы птичьего гриппа

Птичьему гриппу присущи такие же симптомы, как и другим штаммам этой инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач инфекционной больницы №2 Москвы Илья Акинфеев.

По его словам, у человека все штаммы гриппа протекают примерно с одинаковыми проявлениями. «Классическая симптоматика: резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов», — перечислил доктор. При этом без специфической диагностики нельзя определить, каким именно штаммом гриппа болеет человек.

С его мнением согласился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «Никаких особенных черт нет. Все симптомы, присущие гриппозной инфекции. Как правило, это тяжелое течение инфекции», — добавил он. Ранее вирусолог предупредил, что одна из основных мер профилактики птичьего гриппа H5N8 — не есть дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.