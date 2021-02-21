Россиянам назвали основную меру профилактики птичьего гриппа H5N8

Одна из основных мер профилактики птичьего гриппа H5N8 — не есть дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца. Эту меру в разговоре с телеканалом «Мир 24» назвал директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он добавил, что контролирующие органы уделят особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа. «Будут предприняты серьезные противоэпидемические меры, и все необходимое для локализации очага, для того чтобы как можно быстрее понять, что это — разновидность нового штамма или новый, уже изученный вариант вируса гриппа, родственный тому, что уже было описано, или это принципиально новый штамм», — уточнил специалист.

По его словам, по итогам предыдущих эпидемий можно говорить, что у заразившихся этим вирусом людей высока летальность.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян оценила вероятность заражения птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы. По ее словам, это невозможно, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.