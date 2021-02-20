Оценена вероятность заражения птичьим гриппом через мясо курицы

Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян оценила вероятность заражения птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы. По ее словам, это невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гамбарян, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм, поскольку они контактируют с больными животными и дышат вирусом, который поднимается в воздух вместе с пылью. Она призвала россиян быть спокойными, поскольку заразиться птичьим гриппом, употребляя курицу в пищу, невозможно «даже если вы ее сырую съедите».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.