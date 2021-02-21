В Кремле ответили на вопрос о помощи Сирии вакцинами

Россия помогает и дальше продолжит оказывать помощь Сирии. Так на сообщения о возможности поставок российской вакцины в Дамаск ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев дальнейшие вопросы.

20 февраля появилась информация, что правительство Израиля пообещало закупить российскую вакцину против коронавируса для Сирии в обмен на освобождение своей гражданки, задержанной сирийскими военными после незаконного пересечения границы. Такое условие для возврата израильтянки на родину якобы содержалось в секретном пункте сделки с сирийским правительством. Точное количество вакцин не указывалось, однако издание отметило, что речь может идти о сотнях тысяч доз.

Однако в Дамаске эти данные опровергли, указав, что Сирия не заключала «тайную сделку» с Израилем.