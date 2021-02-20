В Сирии опровергли сделку с Израилем по обмену заключенной на российскую вакцину

Сирия не заключала «тайную сделку» с Израилем, по которой одним из условий освобождения заключенной израильтянки была закупка российской вакцины против коронавируса для арабской страны. С таким опровержением выступило государственное агентство SANA со ссылкой на источник.

Собеседник издания назвал сообщения в СМИ о якобы имевшей место сделке по вакцине «сфабрикованной информацией». По его словам, она призвана опорочить Сирию и «отбелить репутацию израильских оккупантов и придать им человеческие черты».

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен на нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев, которые «вели борьбу против израильской оккупации». Обмен пленными состоялся накануне при посредничестве России. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь.

Позже израильские СМИ сообщили, что правительство Израиля пообещало закупить российскую вакцину против коронавируса для Сирии в обмен на освобождение своей гражданки, задержанной сирийскими военными после незаконного пересечения границы. Такое условие для возврата израильтянки на родину якобы содержалось в секретном пункте сделки с сирийским правительством. Точное количество вакцин не указывается, однако издание отмечает, что речь может идти о сотнях тысяч доз.